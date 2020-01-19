Из Херсона в Черкассы отправится "поезд дружбы"

Новости Украины:Из Херсона в Черкассы будет курсировать "поезд дружбы" в рамках меморандума о сотрудничестве.

18 января 2020 года между Черкасской и Херсонской областях подписали Меморандум о сотрудничестве, предполагающий торгово-экономическое, научно-техническое и культурное развитие двух регионов Украины.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на губернатора Херсонщины Юрия Гусева, сотрудничество реализуют через конкретные проекты и мероприятия.

Так, уже в марте 2020 года на Шевченковские дни из Херсона в Черкассы можно будет отправиться на так называемом "поезде дружбы".

"Подписание этого соглашения для нас означает, что мы "сшиваем" Украину и делаем Черкасскую и Херсонскую ближе. Это касается и туризма, и культуры, и образования, и, безусловно, экономики. Мы уже работаем над тем, чтобы реализовать эту сделку через конкретные мероприятия и проекты," - отметил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Напомним, член правления Укрзализныци Марчин Целеевский заявил, что в компании разрабатывают систему скидок на билеты на поезда Интерсити в случае их приобретения заранее.

Убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.