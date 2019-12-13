Укрзализныця хочет ввести скидки при покупке билетов заранее

Новости Украины:Во время покупки билетов на поезд заранее их цена будет намного ниже, чем при приобретении непосредственно перед поездкой.

Член правления Укрзализныци Марчин Целеевский заявил, что в компании разрабатывают систему скидок на билеты на поезда Интерсити в случае их приобретения заранее.

Об этом сообщает Цензор.

"В УЗ одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это не правильно. Это сложно объяснить, но таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше", — заявил Целеевский.

Напомним, Укрзализныця увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%. Увеличение цен будет происходить постепенно с марта 2020 года по январь 2021 года.