В столице провели всеукраинский фестиваль моржей

Новости Украины:В Киеве прошел восьмой Всеукраинский фестиваль закаливания "МоржиFEST".

Восьмой Всеукраинский фестиваль закаливания "МоржиFEST" состоялся в Киеве 19 января, когда христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне.

Цель мероприятия - популяризация моржевания как способа улучшения здоровья.

Утром участники фестиваля прослушали лекцию о пользе закаливания, затем приняли участие в танцевальной зарядке. Чин освящения воды был осуществлен днем, и после этого все желающие ныряют в освященную купель.

Для присутствующих организована интересная развлекательная программа - от гонки на каяках, заплывов в ледяной воде на расстояние и скорость до шоу на воде и велосоревнований.