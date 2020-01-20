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В Одессе отстранили полицейского, сбившего пешеходов

В Одессе отстранили полицейского, сбившего пешеходов
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе отстранили полицейского за наезд на двух пешеходов в нетрезвом состоянии.

В Одессе сотрудник полиции, совершивший в нетрезвом состоянии наезд на двух пешеходов, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

По его данным, полицейский, управлявший автомобилем иностранной регистрации, после совершения ДТП на Люстдорфской дороге с места происшествия скрылся, сбив по дороге шлагбаум.

Однако примерно через полчаса подозреваемый – 27-летний сотрудник Шевченковского отделения полиции – вернулся на место происшествия.

"Можно сказать, он сам сдался органам правопорядка… Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, и в дальнейшем будет уволен. Начато служебное расследование", - сказал Ищенко.

В Шевченковском отделении полиции Одессы подозреваемый работал водителем.

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Уголовное производство открыто по ст.286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит ГБР.

По словам Ищенко, подозреваемый прошел освидетельствование, которое подтвердило, что на момент совершения ДТП он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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"Это является отягчающим обстоятельством", - сказал замначальника регионального главка Нацполиции.

Как сообщалось ранее, вечером 19 января в Одессе в межквартальном проезде нетрезвый 27-летний полицейский на автомобиле Opel сбил двух пешеходов – мужчину и женщину. ДТП произошло возле супермаркета на улице Люстдорфская дорога.

Мужчину, 1970 г. р., и женщину, 1972 г. р., госпитализировали в тяжелом состоянии.

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ДТП, ГБР, Нацполиция, Иван Ищенко.
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