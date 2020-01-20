В Одессе отстранили полицейского, сбившего пешеходов

Новости Украины:В Одессе отстранили полицейского за наезд на двух пешеходов в нетрезвом состоянии.

В Одессе сотрудник полиции, совершивший в нетрезвом состоянии наезд на двух пешеходов, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

По его данным, полицейский, управлявший автомобилем иностранной регистрации, после совершения ДТП на Люстдорфской дороге с места происшествия скрылся, сбив по дороге шлагбаум.

Однако примерно через полчаса подозреваемый – 27-летний сотрудник Шевченковского отделения полиции – вернулся на место происшествия.

"Можно сказать, он сам сдался органам правопорядка… Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, и в дальнейшем будет уволен. Начато служебное расследование", - сказал Ищенко.

В Шевченковском отделении полиции Одессы подозреваемый работал водителем.

Уголовное производство открыто по ст.286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит ГБР.

По словам Ищенко, подозреваемый прошел освидетельствование, которое подтвердило, что на момент совершения ДТП он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

"Это является отягчающим обстоятельством", - сказал замначальника регионального главка Нацполиции.

Как сообщалось ранее, вечером 19 января в Одессе в межквартальном проезде нетрезвый 27-летний полицейский на автомобиле Opel сбил двух пешеходов – мужчину и женщину. ДТП произошло возле супермаркета на улице Люстдорфская дорога.

Мужчину, 1970 г. р., и женщину, 1972 г. р., госпитализировали в тяжелом состоянии.