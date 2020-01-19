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В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек

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В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек
22:25 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В Одессе 19 января пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов.

В Одессе 27-летний сотрудник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

В результате происшествия мужчина 1970 г.р. и женщина 1972 г.р. госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, информирует пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге.По предварительным данным, водитель был нетрезв.

Сейчас на месте работают оперативники. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

"Кроме того, о происшествии с участием полицейского уведомили работников Государственного бюро расследований", - добавили в полиции.

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Напомним, директор черкасской школы №19 Юрий Лукин попал в смертельную аварию.

12 января в селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области водитель внедорожника Land Cruiser не справился с управлением на скользком участке дороги и вылетел в пруд.

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ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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