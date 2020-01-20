От взрыва гранаты в гараже погиб 38-летний мужчина

Новости Украины:В Днепропетровской области от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.

В городе Першотравенске Днепропетровской области 18 января от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

На месте происшествия полицейские установили, что в этот день 38-летний мужчина вместе с товарищем проводили ремонтные работы в гараже, во время которых произошел взрыв.

"По предварительной информации, взорвалась граната. В результате владелец гаража получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Следователем полиции по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Ведется следствие.