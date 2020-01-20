Сотрудник УГО застрелился в здании ЦИК

Новости Украины:В здании Центризбиркома в Киеве застрелился сотрудник УГО.

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны.

Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны Украины Сергей Рудь на просьбу подтвердить информацию о том, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.

"Проводятся следственные действия, вам всё расскажут позже", - сказал он.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил детали агентству "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что расследованием обстоятельств случившегося будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР).