СМИ назвали причину запрета для журналиста Ибрагимова посещать Крым

Новости Украины:Журналисту Тарасу Ибрагимову запретили въезд в оккупированный Крым из-за нарушения трудовой деятельности.

Причина запрета на въезд на 34 года в оккупированный Крым для журналиста Тараса Ибрагимова - административный протокол за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Причиной запрета на въезд на 34 года в аннексированный Крым и Россию для корреспондента Крым.Реалии Тараса Ибрагимова послужил административный протокол за незаконную трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

По словам самого Ибрагимова, 18 мая 2019 года в Симферополе сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") зафиксировали его на камеру, когда он вел стрим с траурного митинга в День памяти жертв депортации крымских татар и брал интервью у активиста Наримана Джелялова.

Позже, 30 мая, сотрудники ОМОНа задержали его возле здания подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе, откуда доставили в "управление по вопросам миграции МВД России в Крыму", где его оштрафовали на две тысячи рублей (ст. 18.10 КоАП РФ).

"Сотрудники миграционной службы рассказали мне тогда, что к ним попало заявление на меня о незаконной трудовой деятельности, показали мне оперативное видео, которое снял сотрудник Центра "Э", - рассказал журналист.

Тогда же на него был составлен административный протокол и выписан штраф на сумму две тысячи рублей (порядка 760 грн). Кроме того, Ибрагимову посоветовали получить аккредитацию в МИД РФ "для официальной работы".

По словам журналиста, он через пару дней оплатил штраф и ещё в течение месяца работал в Крыму, но во время очередной командировки на полуостров так называемая погранслужба ФСБ не пропустила его в Крым, вручив уведомление о запрете на въезд в Россию и аннексированный ею Крым до 30 мая 2054 года.

"Дата 30 мая 2054 года в этом уведомлении подтверждает, что поводом для запрета на въезд послужил административный иск и штраф от 30 мая 2019 года", – пояснил журналист.

Напомни, 18 января 2020 года на админгранице Крыма с Херсонской областью украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову вручили документ о запрете на въезд на территорию России и аннексированного Крыма до 2054 года. По словам журналиста, все проходило вежливо, но внятного объяснения с чем связан запрет не было ни в постановлении, ни в устном объяснении.