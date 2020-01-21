Квартира на миллион: трое иностранцев обчистили жилье одесситки

В Одессе правоохранители задержали троих иностранцев, подозреваемых в ограблении квартиры почти на 1 млн грн.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трое выходцев из стран Кавказского региона подобрали ключи к входной двери квартиры в Приморском районе города.
Как отмечается, трое мужчин проникли в помещение 46-летней жительницы Одессы и вынесли сейф с деньгами и драгоценностями.
"Сотрудники Шевченковского отделения полиции, к которым обратилась потерпевшая, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению причастны 27-ми, 36-ти и 45-летний выходцы из стран Кавказского региона", - сообщили в главке.
В автомобиле, на котором правонарушители скрылись с места происшествия, полицейские изъяли часть имущества заявительницы, набор отмычек к замкам и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.
Кроме того, у злоумышленников обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
По факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Накануне злоумышленники помещены в СИЗО.
Убыток, нанесенный потерпевшей, составляет около 1 млн грн. Следствие продолжается.
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