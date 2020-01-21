"Голос" заявляет о нападении на их активистку

Новости Украины:В партии "Голос" говорят, что на их активистку Ольгу Кравчук было совершено нападение.

Неизвестный мужчина напал на активистку партии "Голос" Ольгу Кравчук, которая занимается "вопросами коррупции" в городской больнице г. Вараш Ривненской области. Об этом сообщает пресс-служба партии на своем сайте.

Отмечается, что нападение произошло вечером 18 января, когда "неизвестный ворвался в квартиру активистки, угрожал и начал душить Ольгу".

"Около 21:00 я с двухлетним ребенком возвращалась из гостей домой. Зашла в подъезд, поднялась на свой этаж. Дальше я открыла дверь, впустила ребенка в квартиру и начала закрывать за собой дверь. Не успела закрыть до конца - двери резко распахнулись, к нам ворвался неизвестный мужчина, взял меня за шею и сказал: "Удали свою группу в Viber, у тебя есть час времени. Иначе я вернусь". Мой ребенок начал сильно плакать, из-за чего нападавший испугался и убежал. Группу я удалила", - рассказала Кравчук.

В "Голосе" отмечают, что активистка создала группу в Viber, где критиковала "непрозрачное и неэффективное использование средств в местной больнице ГУ "Специализированная медико-санитарная часть №3 Минздрава Украины" г. Вараш Ривненской области", публиковала информацию о поборах и коррупции.

Так, партия "Голос" отмечает недопустимость нападения на гражданских активистов и преследования их за политические убеждения.

"Наша депутат Соломия Бобровская поставит вопрос о случае Ольги Кравчук на ближайшем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в заметке.

Также депутаты "Голоса" заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы с требованием расследовать факт нападения и наказать преступника.

Напомним, Давид Арахамия выступает против назначения заместителем директора ГБР "адвоката Януковича".