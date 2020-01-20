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В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента: самые низкие показатели у "ОПЗЖ"

В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента: самые низкие показатели у "ОПЗЖ"
15:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:КИУ обнародовал исследование об итогах работы второй сессии Верховной Рады.

В Комитете избирателей Украины считают низкими показатели участия в голосованиях в парламенте руководителей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", а достаточно высокими - лидеров фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Представители КИУ на брифинге в Киеве обнародовали исследования об итогах работы второй сессии (сентябрь 2019 - январь 2020 года) Верховной Рады IX созыва.

В КИУ, в частности, оценили работу лидеров фракций парламента во время второй сессии по показаниям - работа в пленарных заседаниях, участие в голосованиях, посещение заседаний комитета и успешность законодательной работы.

Так, по данным КИУ, имеют низкие показатели участия в голосованиях сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (принял участие всего в 17% голосований) и Вадим Рабинович (в 14%, что является одним из самых низких результатов среди всех народных депутатов).

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По данным КИУ, у председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии низкие показатели посещения заседаний комитета.

"Так, за пять месяцев лидер "Батькивщины" присутствовала всего на 38% заседаниях Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, членом которого она является. Арахамия ("Слуга народа") также посетил всего 38% заседаний Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - говорится в материалах исследования.

В то же время Арахамия имеет высокие показатели производительности законодательной работы (подано 30 законопроектов, из которых принято 8).

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При этом достаточно высокие показатели работы сопредседателей фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко и Артура Герасимова и председателя фракции "Голос" Сергей Рахманин. По данным КИУ, Геращенко посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний комитета, приняла участие в 83% голосований Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, 6 из которых были приняты. Герасимов посетил 87% заседаний Рады, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний Комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, 6 из которых были поддержаны. Рахманин посетил 91% заседаний Рады, 88% заседаний Комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, 4 из которых были приняты.

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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Голос, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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