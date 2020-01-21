Скачать
Вторник, 21.01.2020
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Климкин об изменениях Конституции РФ: Кремль будет играть на опережение
Климкин: Кремль будет играть на опережение
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)

В Одессе патрульные застрелили злую собаку

В Одессе патрульные застрелили злую собаку
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Одессе полицейские увидели женщину, которую кусал ротвейлер не давая встать.

В Одессе полицейским пришлось застрелить ротвейлера, набросившегося на улице на свою хозяйку.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня около двух часов ночи, патрулируя сквер на улице Канатной, правоохранители услышали крики о помощи.

По информации полиции, на место происшествия оперативно прибыли патрульные и бойцы Национальной гвардии. В сквере, с тыльной стороны административного здания Одесской областной государственной администрации, они увидели женщину, которую кусал ротвейлер и не давал ей встать.

Как выяснилось, женщина выгуливала в сквере двух домашних собак. Одна из них – ротвейлер – набросилась на хозяйку, повалила на землю и начала рвать зубами.

Правоохранители пытались отогнать животное от женщины, которая истекала кровью. Однако агрессивная собака не реагировала на полицейских и продолжала кусать хозяйку.

Квартира на миллион: трое иностранцев обчистили жилье одесситки

"Поэтому было принято решение отвлечь животное на себя, чтобы оно отошло от женщины. После этого одному из инспекторов собаку пришлось застрелить, применив табельное оружие", - рассказали в пресс-службе.

Потерпевшую, 1973 г. р., доставили в больницу.

В Одессе отстранили полицейского, сбившего пешеходов

Как уточнили в полиции, вторая собака на хозяйку не нападала, это животное забрали родственники. По их словам, ротвейлер ранее уже вел себя агрессивно и сегодня ночью полицейские спасли пострадавшей жизнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Животные, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
03 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
04 В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
05 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
Что мы знаем о дочери Кэмерон Диас? Новые детали (Фото)
Что мы знаем о дочери Кэмерон Диас? Новые детали (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь