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КГГА планирует за 5 лет обновить аварийные теплосети в Киеве

КГГА планирует за 5 лет обновить аварийные теплосети в Киеве
17:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Киеву понадобится около 5 лет на замену и ремонт аварийных теплосетей.

Киеву нужно около 5 лет, чтобы справиться с критической аварийностью на теплосетях.

Об этом заявил в эфире радио "НВ" заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, на эти цели столица планирует с 2021 года привлечь также кредитные средства ЕБРР, а до того времени финансировать из городского бюджета и за счет средств, заложенных в тариф на горячую воду и отопление.

Жителям столицы не вернут переплату в "Киевэнерго"

"В этом году мы продолжим вкладывать средства в замену коммуникаций. На эти цели будут выделены средства городского бюджета, средства инвестиционной программы, которая заложена в тарифе на горячую воду и отопление. Также уже со следующего года планируем начать работы в рамках международного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, привлекая 140 млн евро кредитных средств. Нам необходимо около 5 лет, чтобы справиться с критической аварийностью и войти в более плановый и безопасный режим", - сказал Пантелеев.

По его словам, причинами частых аварий на тепловых сетях не только в Киеве, но и в других городах, является эксплуатационная изношенность. Большинство инфраструктуры в столице проложено еще в советское время и не ремонтировалось должным образом. Поэтому сейчас, когда город вернул эти сети из управления компании "Киевэнерго", начался период комплексной замены аварийных трубопроводов, сказал Пантелеев.

В Киеве определились с повышением тарифов на тепло

"Большинство трубопроводов в столице исчерпали свой срок эксплуатации и нуждаются в ремонте. Если бы в течение предыдущих десятилетий в инфраструктуру города инвестировалась хотя бы десятая часть необходимых средств, мы не имели такой критической ситуации и случаев, подобных тому, что произошел на улице Антоновича возле ТРЦ Оcean Plaza", - пояснил он.

Пантелеев отметил, что Киев до сих пор, по сути, не имел комплексной замены и модернизации теплосетей. Только в прошлом году, после того, как городские власти не продлили соглашение с компанией "Киевэнерго" и вернули сети в управление города, коммуникации начали заменять новыми, сказал он.

Киев в тумане: в КГГА обратились к жителям столицы

Заместитель председателя КГГА напомнил, что в 2019 году в столице заменили 130 км наиболее аварийных трубопроводов, что позволило уменьшить количество возможных аварий на 20%.

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Киев, КГГА, Киевэнерго, Петр Пантелеев, Теплосеть.
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