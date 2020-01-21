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Дело Гандзюк: Суд продолжил избирать меру пресечения Павловскому

Дело Гандзюк: Суд продолжил избирать меру пресечения Павловскому
16:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд в Киеве избирает меру пресечения Игорю Павловскому, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк.

В Киеве началось судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому, задержанному вчера в рамках расследования дела о создании преступной организации.

Судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый разрешил Павловскому выйти из стеклянного бокса для задержанных и сесть рядом с защитниками.

После этого адвокаты подали суду ходатайство, в котором просят признать незаконным вчерашнее задержание Павловского в Херсоне.

Суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту дела Гандзюк

Как сообщалось ранее, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. В целом было проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора объяснили, что Павловский в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч.1 ст.396 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Верховная Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

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Киев, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Игорь Повлавский.
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