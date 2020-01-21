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Суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту дела Гандзюк

Суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту дела Гандзюк
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд возобновит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Игорю Павловскому в 15:00.

Печерский райсуд Киева на 15.00 перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому.

По состоянию на 12.00, на время, когда было назначено заседание, выяснилось, что в суд не явились ни адвокаты, ни прокуроры.

В связи с этим начало заседания суда по избранию Павловскому меры пресечения перенесено на 15.00.

Как сообщалось ранее, Павловского задержали 20 января в Херсоне в ходе спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

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Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиением людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора пояснили, что Павловский в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в этом уголовном производстве сообщено о подозрении лицу, которое было руководителем группы нападавших на Гандзюк и сейчас находится в местах лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Одновременно проводились обыски по уголовному производству по факту нападения на Гандзюк. Следователи искали дополнительные доказательства, которые помогли бы выяснить, как планировали и совершили нападение, а также установить связи заказчиков и организаторов преступления с криминальной средой, источники их финансирования.

Напомним, подавляющее большинство украинцев выступили против предоставления российскому языку статуса государственного.

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Киев, Печерский суд, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк.
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