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В ожидании снега: На дорогах столицы работает большое количество техники

В ожидании снега: На дорогах столицы работает большое количество техники
11:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В КГГА сообщили, что на дорогах киева работает 163 единицы снегоуборочной техники.

В Киеве на дорогах работают 163 единицы снегоуборочной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"Учитывая прогноз синоптиков, ночью на дорогах столицы дежурила 321 единица снегоуборочной техники. К работе привлечены 163 единицы. Уже в 7 утра была завершена основная работа по обработке дорог противогололедными средствами", - заявил заместитель генерального директора "Киевавтодора" Валентин Осипов.

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По его словам, также работают техника и бригады ручной уборки на тротуарах, особое внимание уделяется лестницам, поскольку комфорт и безопасность пешеходов - в приоритете.

По прогнозу синоптиков, в течение дня также возможны осадки. В "Киевавтодоре" готовы к ухудшению погоды - подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, на окраине Киева в районе Большой Кольцевой дороги загорелся ТЦ Мебельный Городок.

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Киев, КГГА, Снег, Столица, Снегоуборочная техника.
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