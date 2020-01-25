Прикрываются ОБСЕ: В ООС говорят о новой тактике боевиков

Новости Украины:В штабе ООС говорят, что боевики начали маскировать свои беспилотники под апараты ОБСЕ.

В штабе ООС говорят, что боевики на Донбассе проводят воздушную разведку используя беспилотники, которые они маскируют под беспилотники ОБСЕ. Об этом говорится в заявлени штаба ООС. Там также отметили, что при помощи литательных апаратов, боевики осуществляют коректировку огня.

"Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ", - информируют в пресс-центре ООС.

В сообщении также говорится, что на прошлой неделе придставители ОБСЕ сообщали о 6 запусках БПЛА. Запуски проводились в районе разведения сил "Золотое" и в пяти километровой зоне вокруг нее. Полеты продолжались от 2 до 4 часов.

В этоже время, которое было отведено для полетов беспилотников ОБСЕ, было зафиксировано 7 случаев приминения БПЛА со стороны боевиков в том же районе.

В штабе ООС отметили, что вместе с этим было зафексированно увеличение количества обстрелов с артилерии 152 мм и 122 мм, а также минометов 120 мм. Это говорит о том, что оккупанты ведут воздушную разведку прикрываеясь беспилотноками ОБСЕ.

Напомним, ВСУ получили первую партию модернизированных танков Т-72 в количестве 15 едениц.