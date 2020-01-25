История, в которую никто не поверил: коммунальщик нашел на дороге 250 тыс и отнес их в полицию

Новости Украины:Работник коммунальной службы нашел на дороге пакет с 250 тысячами гривень и отнес его в полицию.

В Южном Одесской области сотрудник муниципальной стражи обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривень.

Об этом сообщает местное издание yuzhny.info.

Мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом.

Рассмотрев пакет, коммунальщик увидел название банка и отправился в финучреждение.

Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Напомним, в Ривненской области полицейские вчера разоблачили 36-летнего председателя одного из сельских советов Дубровицкого района в незаконной перевозке 30 килограммов янтаря.