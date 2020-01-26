Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
26 января - приметы и обряды в Ермилов день
26 января - приметы и обряды в Ермилов день

ДТП в Винницкой области: в больницу попали три человека

Смотрите фото (3)
ДТП в Винницкой области: в больницу попали три человека
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Три человека госпитализированы в результате ДТП в Винницкой области.

В дорожно-транспортном происшествии вблизи с.Ксаверивка Винницкого района пострадали три человека, госпитализированы с травмами различной тяжести, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области.

"В результате ДТП три человека госпитализированы с травмами различной тяжести", – указано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

По данным спасателей, 25 января в 21:36 столкнулись два легковых автомобиля Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники ГСЧС обеспечили разрезания отдельных элементов конструкций кузова, отсоединение ГБО и питания. Всего были привлечено 5 человек личного состава и одна единица техники.

Недалеко от Киева в аварии погибла женщина

Напомним, полиция проводит служебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием правоохранителей в пгт Белая Церковь, в результат которого пострадал местный житель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ДТП, Авария, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
04 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
05 Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло
Землетрясение в Турции: число жертв возросло
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь