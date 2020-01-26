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Челночный путь: Киевпастранс изменил маршруты электричек на завтра

Челночный путь: Киевпастранс изменил маршруты электричек на завтра
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Киевпастранс заявили, что завтра электропоезда будут курсировать по измененным маршрутам.

Завтра, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", электропоезда будут курсировать по "челночным" маршрутам.

Движение будет организовано на участках: Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка и Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

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Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Автобусы № 59, 61 не будут курсировать, движение трамваев № 4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

"Количество автобусов № 21, 101, трамваев № 28, 35 будет увеличено", - добавили в коммунальной корпорации.

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Киев, Электричка, Киевпастранс.
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