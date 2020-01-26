Челночный путь: Киевпастранс изменил маршруты электричек на завтра

Завтра, 27 января, будут продлены изменения в работе городской электрички.
Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", электропоезда будут курсировать по "челночным" маршрутам.
Движение будет организовано на участках: Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка и Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.
Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.
Автобусы № 59, 61 не будут курсировать, движение трамваев № 4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".
"Количество автобусов № 21, 101, трамваев № 28, 35 будет увеличено", - добавили в коммунальной корпорации.