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Разорвало гранатой: В Харькове мужчина совершил самоубийство в квартире

Разорвало гранатой: В Харькове мужчина совершил самоубийство в квартире
19:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В ГУНП Харькова заявили о случае самоубийства 63-летнего мужчины в результате взрыва гранаты в собственной квартире.

В Харькове погиб 63-летний мужчина, который накануне хотел покончить жизнь самоубийством, в результате взрыва гранаты "РГД - 5" в собственной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

"Сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, поступило в полицию 26 января", - сказано в сообщении. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры, 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.

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Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее, в Хмельницкой области возле двора пятиэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погиб 27-летний мужчина.

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Харьков, Жертвы, Граната, ГУНП.
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