У контрабандиста сигарет изъяли Range Rover (Фото и видео)

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили нашпигованный нелегальным табаком внедорожник.
Об этом сообщает ГПСУ.
"Автомобилем 2014 года выпуска ехал в Венгрию 40-летний украинец. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска "Вилок" досмотровая группа нашла 1660 пачек сигарет, которые были спрятаны под обшивкой в багажном отсеке авто", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники таможни изъяли не только сигареты, но и средство их незаконного перемещения - автомобиль Range Rover.