У контрабандиста сигарет изъяли Range Rover (Фото и видео)

Новости Украины:У контрабандиста из-за 1660 пачек сигарет изъяли "Range Rover".

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили нашпигованный нелегальным табаком внедорожник.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Автомобилем 2014 года выпуска ехал в Венгрию 40-летний украинец. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска "Вилок" досмотровая группа нашла 1660 пачек сигарет, которые были спрятаны под обшивкой в багажном отсеке авто", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники таможни изъяли не только сигареты, но и средство их незаконного перемещения - автомобиль Range Rover.