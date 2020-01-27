Водителей предупреждают о тумане и мокрых дорогах

Новости Украины:В Закарпатской области местами небольшой дождь, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской области местами туман.

В понедельник, 27 января, из-за тумана в ряде областей Украины покрытие на дорогах государственного значения мокрое на некоторых перевалах - заснеженное. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодор.

"Закарпатская область - местами небольшой дождь, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская область - местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Закарпатской области местами мокрое. На перевальных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком перевале местами небольшой дождь. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное, на Торунском, Яблунецком и Ужоцком - местами мокрый", - говорится в сообщении.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

Отмечается, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 41 единица техники и 65 рабочих.

Напомним, в ближайшие сутки, 27 января, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.