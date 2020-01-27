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В Запорожье в супермаркете охранник открыл стрельбу из винтовки по воробьям

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В Запорожье в супермаркете охранник открыл стрельбу из винтовки по воробьям
12:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: vmestezp.org

Новости Украины:В запорожском супермаркете вечером 26 января посетители стали свидетелями стрельбы из винтовки.

В запорожском супермаркете "Сильпо" охранник открыл стрельбу из пневматической винтовки с оптическим прицелом. Об этом сообщает местный портал "Вместе".

Инцидент произошел в Шевченковском районе вечером 26 января, примерно за полтора часа до закрытия супермаркета.

По словам очевидцев, они услышали звуки выстрелов в торговом зале, после чего увидели высокого мужчину, державшего в руках винтовку. Оказалось, что таким образом охранник решил избавиться от воробьев в зале.

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"Как оказалось, речь шла не о захвате заложников или покушении. Таким радикальным способом – при помощи пневматической винтовки – охранник “Сильпо” решил избавиться от воробьев, обосновавшихся в торговом зале. Остается открытым вопрос: чья была инициатива открыть стрельбу на поражение прямо в торговом зале в присутствии покупателей – самого сотрудника охраны или руководства торговой сети?" - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве в Гидропарке во время конфликта с кавказцами мужчине выстрелили в лицо.

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Запорожье, Стрельба, Винтовка, Происшествие.
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