В Киеве осудили брата и сестру за разбойное нападение с убийством

Новости Украины:Брат и сестра, которые застрелила своего знакомого за два мобильных телефона, сядут в тюрьму на 12 и 10 лет соответственно.

Суд вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине и его 22-летней сестре за совершение разбойного нападения, осудив их к 12 и 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В июне 2017 года обвиняемые вместе с еще одним лицом прибыли в квартиру знакомого. Когда тот открыл дверь, один из нападавших выстрелил потерпевшему в живот из устройства для отстрела резиновых пуль, чем нанес тяжкие телесные повреждения и спровоцировал массивную кровопотерю. Проникнув в квартиру, злоумышленники завладели двумя мобильными телефонами", - говорится в сообщении.

Пострадавший от нанесенного огнестрельного ранения скончался в больнице.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный группой лиц с причинением тяжких телесных повреждений).

Приговором Святошинского районного суда города Киева ранее судимого за разбой обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его сестру - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Материалы в отношении сообщника, действия которого привели к смерти потерпевшего, выделены в отдельное уголовное производство. Сейчас он находится в розыске", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура Киева заявила о раскрытии и поимке "телефонного мошенника", который развел женщину на очень большую сумму.