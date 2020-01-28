Из Украины пытались вывезти антикварный сборник изданий Вальтера Скотта

Новости Украины:Книги переданы на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

В Черновицкой области пограничники предотвратили вывоз из Украины предметов старины, среди которых сборник изданий шотландского писателя Вальтера Скотта, датированный 1894 годом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

Согласно сообщению, около полуночи 27 января в пункте пропуска "Порубное", на границе с Румынией, общей межведомственной группой среди пограничников Черновицкого отряда, сотрудников СБУ и таможни обнаружены предметы старины, которые могут представлять культурно-историческую ценность.

"Старинную икону и Библию, а также сборник шотландского писателя сэра Вальтера Скотта, датированный 1894 годом, пограничники обнаружили в автомобиле марки Mercedes, который углубленно осматривали совместно с работниками таможни и СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предметы находились в картонной коробке багажного отделения автомобиля, на котором в Великобританию следовал 30-летний житель Тернополя.

Старинные книги и икону изъяли и передали на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

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