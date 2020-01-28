Кабмин готовится изменить порядок пересечения лини разграничения для детей до 16 лет

Новости Украины:Кабмин планирует разрешить детям возрастом с14 до 16 лет пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении.

Кабинет министров Украины планирует упростить порядок пересечения линии разграничения для жителей временно оккупированных территорий Донбасса возрасте с 14 до 16 лет.

Об этом советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артем Салихов сообщил на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".

"Буквально сегодня Кабмин должен, если все будет хорошо, проголосовать изменения, которые позволят гражданам Украины с 14 до 16 лет, проживающим на временно оккупированных территориях, въезжать на контролируемую территорию по свидетельству о рождении. Это очень важная инициатива, и мы упрощаем постоянно для наших граждан правила пересечения линии разграничения на Донбассе", - сказал Салихов.

Также он сказал, что правительство в госбюджете на этот год предусмотрело средства для тех граждан, чье жилье было разрушено во время боевых действий, чтобы они имели возможность получить денежную компенсацию в определенном размере. Советник уточнил, что речь идет о жителях контролируемых Украиной районов на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с 9 февраля вступают в силу изменения в утвержденный правительственным постановлением порядок, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию Крыма и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

В частности, выезд в оккупированный Крым для детей до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых.

Напомним, на КПВВ на Донбассе в очередях насчитали более 200 автомобилей.