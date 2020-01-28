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Нападение на фермера в Одесской области: суд арестовал полицейского и его бывшего коллегу

Нападение на фермера в Одесской области: суд арестовал полицейского и его бывшего коллегу
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:Мужчин задержали 24 января при попытке разбойного нападения на местного фермера.

Заводской районный суд Николаева арестовал двух правоохранителей за разбойное нападение на фермера; злоумышленники были задержаны на прошлой неделе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству прокуратуры 27 января взяты под стражу действующий и бывший сотрудники полиции, подозреваемые в совершении разбоя в Окнянском районе Одесской области.

Как уточнили в прокуратуре, мэра пресечения избиралась в Николаеве, так как в данном городе расположен орган досудебного расследования – территориальное управление Государственного бюро расследования, детективы которого осуществляют расследование.

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В пресс-службе добавили, что райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и поместил подозреваемых в Николаевский СИЗО сроком на 2 месяца без возможности на внесение залога.

В надзирающем ведомстве добавили, что расследование осуществляется по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранеее, 24 января в Одессе и в Одесской области задержаны действующий и бывший полицейские, которые подозреваются в попытке разбойного нападения на фермера.

Отмечалось, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции вместе с 29-летним мужчиной, который был уволен из правоохранительных органов в 2019 году, и еще двумя пока неустановленными лицами пытается организовать разбойное нападение на фермера в Окнянском районе области.

Правоохранители предупредили нападение на предпринимателя, во время которого действующего полицейского задержали в доме потерпевшего, экс-полицейского – задержали в Одессе, где злоумышленник ожидал своих сообщников.

Напомним, в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины без лица.

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Одесса, Фермеры, Полицейские, Прокуратура Одесской области, Нацполиция, Нападение на фермеров.
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