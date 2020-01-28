Винницкий таможенник задержан на взятке

Новости Украины:В Виннице сотрудник таможни пытался подкупить работника СБУ.

В Виннице задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела в Винницкой таможне Государственной фискальной службы, который предлагал взятку сотруднику Службы безопасности Украины.

Как сообщается на сайте СБУ, в рамках начатого уголовного производства установлено, что таможенник пытался передать 1 тыс. долларов сотруднику областного управления СБУ.

В эту сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручения следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о получении противоправного предложения.

Правоохранители задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела на центральной площади Винницы при попытке передать всю сумму взятки.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала более 480 киберинцидентов и кибератак на органы госвласти и объекты критической инфраструктуры.