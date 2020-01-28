Скачать
Вторник, 28.01.2020
Госказначество: Дефицит госбюджета-2019 превысил 78 млрд грн
Госказначество уточнило данные по дефициту госбюджета
Евросоюз одобрил расширение санкций против России
Евросоюз одобрил расширение санкций против России
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером
Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером

"Портреты вождей": В Прилуках в кафе сняли коммунистическую символику после обращения в полицию

"Портреты вождей": В Прилуках в кафе сняли коммунистическую символику после обращения в полицию
16:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Черниговской области в одном из ресторанов были сняты коммунистические флаги и портреты, после обращения в полицию.

В одном из ресторанов в Прилуках в Черниговской области были сняты коммунистические флаги и портреты "вождей" после обращения в полицию. Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель общественной организации "Свитанок", соучредитель проекта по декоммунизации Вадим Поздняков, передает УНН. 

"Коммунистические флаги и портреты вождей было убрано из ресторана в Прилуках. Продолжение истории с рестораном в Прилуках, где висели портреты и бюсты Сталина, Ленина, серпы-молоты и советские флаги", - отметил он.

В то же время, как отметили в отделе коммуникаций ГУНП в Черниговской области, по данному факту в полиции открыли уголовное производство. Так, информация о неправомерных действиях поступила в Прилуцкий отдел полиции 24 января.

Нападение на фермера в Одесской области: суд арестовал полицейского и его бывшего коллегу

Заявительница сообщила о нарушении законодательства о декоммунизации, а именно, что в одном из заведений города была размещена коммунистическая символика.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Снег и метель: В Украине предупредили об ухудшении погодных условий

Как сообщалось ранее, новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект маршала Георгия Жукова должны переименовать в проспект генерала Петра Григоренко из-за того, что Жуков подпадает под декоммунизацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Чернигов, Рестораны, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)
05 Уже не "умеренная": ВОЗ пересмотрела угрозу распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
В правительстве анонсировали внедрение электронного больничного
В Украине с 1 апреля запустят электронный больничный
Снег и метель: В Украине предупредили об ухудшении погодных условий
В Украине предупредили об ухудшении погоды
Евровидение 2020: Go_A представила колоритную песню &quot;Соловей&quot;, с которой выступят на конкурсе (Видео)
Евровидение 2020: Go_A представила колоритную песню "Соловей", с которой выступят на конкурсе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь