"Веб пропагандист": В Чернигове осудили мужчину за призывы к агрессивной войне

Новости Украины:Прокуратура Чернигова осудила мужчину который призывал на своем сайте к агрессивной войне.

В Чернигове заочно осудили мужчину, который на собственном сайте размещал публичные призывы к агрессивной войне и решения военного конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

"За принципиальной позиции прокуроров отраслевого отдела прокуратуры Черниговской области жителя города Чернигова заочно осужден за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 436 УК Украины (пропаганда войны). Публичные призывы к агрессивной войне и решения военного конфликта обвиняемый размещал на своем сайте", - говорится в сообщении.

В частности, в фрагментах текста опубликованной на сайте статьи, согласно заключению эксперта содержатся высказывания, направленные на провокацию конфликтов между представителями разных политических взглядов в Украине, а также оскорбительные и создают негативный образ Украины и Украинской в глазах мирового сообщества.

Отметим, что суд рассматривал материалы производства в отсутствие обвиняемого, который был осведомлен о начатое уголовное производство, однако скрывался от органов следствия и суда для уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольных Украине территориях.

Поэтому, приговором Деснянского районного суда города Чернигова злоумышленнику назначено наказание в виде максимального срока лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Киеве заочно приговорили судью так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации" за государственную измену. Ему дали до 12 лет заключения с конфискацией имущества.