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В Одессе у пьяного водителя изъяли арсенал оружия

В Одессе у пьяного водителя изъяли арсенал оружия
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сотрудники полиции обнаружили у водителя огнестрельное оружие и гранаты.

Сегодня ночью в Суворовском районе Одессы задержан пьяный водитель, в автомобиле которого обнаружены боевые гранаты и огнестрельное оружие.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, это произошло около 4.00 на улице Семена Палия.

К инспекторам обратились сотрудники полиции охраны и сообщили, что остановили Mercedes, водитель которого находится в нетрезвом состоянии.

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Как отмечается, у 44-летнего водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел проверку на устройстве Drager, результат - 1,16 промилле алкоголя в крови.

"На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. При этом, во время поверхностного осмотра машины патрульные обнаружили гранаты Ф-1, РГД-5, запалы, штык нож, кастет и огнестрельное оружие", - рассказали в управлении.

На месте происшествия были вызваны следователи. Изъятое оружие передали на экспертизу.

Напомним, в киевском Национальном институте рака с больных требовали деньги за назначение бесплатных препаратов.

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Одесса, Оружие, Одесская область, Нацполиция, Патрульная полиция.
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