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Одесского насильника приговорили к 11 годам тюрьмы

Одесского насильника приговорили к 11 годам тюрьмы
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:В Одесской области пенсионера, который изнасиловал 9-летнего мальчика, приговорил к 11 годам тюрьмы.

Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорил охранника пруда, изнасиловавшего прошлым летом 9-летнего мальчика, к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"63-летний житель Измаильского района признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что накануне злоумышленник, которому вменяли ч. 4 ст. 152 (изнасилование ребенка) Уголовного кодекса Украины, приговорен к 11 годам лишения свободы.

В Харькове приговоренный к пожизненному заключению обжаловал приговор

Как сообщалось ранее, в июле 2019 года полиция задержала пенсионера в Измаильском районе Одесской области за изнасилование 9-летнего мальчика. Выяснилось, что злоумышленник является охранником пруда, в котором ребенок ловил рыбу. Мальчик приехал в село Кирнички в гости к родственникам, 23 июля без сопровождения взрослых он пошел на местный пруд.

Установлено, что злоумышленник подошел к ребенку со спины, закрыл рот ладонью и затащил в сторожевой домик, где изнасиловал. В октябре расследование дела было завершено.

Напомним, в Харькове засудили мужчину который изнасиловал девочку ее бабушку и убил двух кошек.

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Одесса, Изнасилование, Одесская область, Прокуратура Одессы.
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