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Связали и отравили собаку: В Тернопольской области неизвестные напали на дом фермера

Связали и отравили собаку: В Тернопольской области неизвестные напали на дом фермера
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Неизвестные ворвались в дом к фермеру и связав всю семью, вынесли все ценные вещи из дома.

В Тернопольской области трое грабителей, связав ночью семью фермера, вынесли из дома более 265 тыс. грн наличными, а также драгоценности, стоимость которых сейчас устанавливается.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, разбойное нападение произошло в Лановецком районе сегодня, 29 января, около 3-х часов ночи.

По словам потерпевших, ночью в спальню хозяев жилья ворвались трое неизвестных, связали скотчем руки мужу и жене. В другой комнате их сын услышал шум и скрылся под кровать, однако злоумышленники нашли его и также связали.

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Нападавшие были вооружены ломом, битами и револьвером. Пригрозив насилием, грабители выяснили, где хозяева держат деньги. В результате, неизвестные забрали почти 265 тыс. грн, а также драгоценности, общую стоимость которых следователи еще выясняют. Злоумышленники также завладели цифровым носителем, на который записывались данные с камер видеонаблюдения. Собаку, которая охраняла дом, грабители отравили перед тем, как ворвались в дом.

Полицию после грабежа вызвал сын пострадавших, который сумел освободиться.

По данным пострадавшего семейства, нападавшие говорили на украинском суржике.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 187 ч. 3 УК (разбой). Правоохранители опрашивают жителей района, разыскивают нападавших, прорабатывая камеры видеонаблюдений. Попутно просят всех, кому известна какая-либо информация о нападавших, звонить на линию "102".

Напомним, на Криворожском шоссе в Днепропетровской области столкнулись 7 автомобилей.

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Полиция, Тернопольская область, Фермеры, Нацполиция, Нападение на фермеров.
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