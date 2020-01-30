В Каменец-Подольском сгорело общежитие местного университета

Новости Украины:В Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) сгорело общежитие местного университета.

В Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) сгорело общежитие местного университета им. Ивана Огиенко, пожарные спасли 19 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 января в 02:22 мин. в г.Каменец-Подольский в комнате на пятом этаже девяти этажного общежития Каменец-Подольского национального университета им. Ивана Огиенко возник пожар. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар ликвидирован в 02:41.

Огонь уничтожил бытовые вещи и имущество на площади 20 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на пожаре в частном доме погибло трое людей, среди них – двое детей.