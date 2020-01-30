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Во Львовской области задержали псевдодипломата, который занимался контрабандой (Фото)

Во Львовской области задержали псевдодипломата, который занимался контрабандой (Фото)
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сотрудники СБУ перехватили партию контрабандных сигарет стоимость в три миллиона гривень.

В Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали контрабандиста сигарет, который прикрывался несуществующей дипломатической неприкосновенностью.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в страны Европейского Союза.

"Чтобы обойти таможенный контроль, злоумышленник показывал на границе удостоверение "представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал в Закарпатье, а затем переместился в Львовскую область", - говорится в сообщении.

Во Львове сожгли автомобиль журналистки

Задержали псевдодипломатов на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле было 150 тысяч пачек контрабандного товара общей стоимостью более 3 миллионов гривен.

"На запрос Службы безопасности Украины МИД сообщил, что дипломатическая карта, предъявленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинцев в продовольственной миссии ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерных знаков, которыми пользовался злоумышленник, не существует", - добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия. После подсчета изъятой подакцизной продукции будет составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а транспортное средство изъято. Также рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 204 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) сгорело общежитие местного университета.

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Львовская область, СБУ, Контрабанда, Дрогобыч.
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