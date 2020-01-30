СБУ перекрыла канал контрабанды комплектующих к бронетехнике

Новости Украины:Комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца.

Во Львовской области контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали незаконное перемещение через государственную границу товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники и следователи СБУ установили, что противоправный механизм наладили частный предприниматель из Львова и гражданин Европейского Союза.

"Злоумышленники нелегально ввозили из одной из постсоветских стран комплектующие к военной технике для продажи за границу. Незаконно ввезенный товар накапливали на складах во Львове. Согласно оперативной информации, комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели ряд обысков по местам хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику, а именно: двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры к БМП-1 и БМП-2, электронные системы для танков. Продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники СБУ перехватили партию контрабандных сигарет стоимость в три миллиона гривень.