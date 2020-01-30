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Лесной фонд: В Луганске заявили о частном предприятии незаконно добывавшем природный газ

Лесной фонд: В Луганске заявили о частном предприятии незаконно добывавшем природный газ
18:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: lug.gp.gov.ua

Новости Украины:Луганская прокуратура обнаружила факт незаконной добычи природного газа на территории лесного фонда.

Частное предприятие на территории земель лесного фонда незаконно добывало природный газ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Прокуратура Луганской области обнаружила факт незаконной добычи природного газа на территории земель лесного фонда. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка)", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что частное предприятие без разрешения Луганской областной государственной администрации на выделение земли для разработки месторождений организовало преступную схему добычи полезных ископаемых общегосударственного значения под видом поисковых и геодезических работ. 

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"...субьект хозяйствования в 2019 году самовольно занял три земельных участка общей площадью более 6 гектаров, предназначенных для сохранения лесных ресурсов. Добыча природного газа осуществлялась под прикрытием соглашений, заключенных с гослесоохотхозяйством", - отмечается в сообщении.

Сейчас по делу проведены первоочередные следственные действия, в ходе которых подтверждено отсутствие правовых оснований для использования указанных земель. Исследуется вопрос о нанесении ущерба интересам государства в результате ненадлежащего охраны лесов уполномоченными органами власти.

"Кроме того, с целью пресечения нарушений требований законодательства прокуратура заявила в Хозяйственный суд Луганской области исковое заявление в интересах государства в лице Луганской ОГА о признании сделок недействительными и возврате земельных участков государственной собственности лесного фонда", - говорится в сообщении.

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Также судом открыто производство по делу. Сейчас судебное разбирательство продолжается.

Как сообщалось ранее, в Одесской области блокировали нелегальную разработку природных недр в промышленных масштабах.

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Газ, Украина, Луганск, Лес.
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