Провокация: В Киеве нашли и уже демонтировали 17 плакатов о партнерстве с Россией

Новости Украины:В Киеве нашли и уже демонтировали незаконную рекламу о сотрудничестве с Россией.

В Киеве демонтировали всю незаконную рекламу с призывами о сотрудничестве со страной-агрессором Россией, однако продолжают поиски на случай наличия новой.

Об этом сообщает пресс-служба горгосадминистрации.

В КГГА заявляют, что рекламные операторы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов.

По словам заместителя главы администрации Валентина Мондриевского, всего было выявлено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах.

"По информации от представителей Ассоциация операторов наружной рекламы Украины, это оказались наклейки с рекламными постерами на уже существующие коммерческие сюжеты. Сейчас правоохранительные органы занимаются тем, в какой типографии изготавливали этот материал и кто именно их размещал", - сообщил чиновник.

Провокационную рекламу обнаружили по следующим локациям:

ул. Гришко, 1/2; одна сторона

ст. м. "Житомирская"; две стороны

Кольцевая дорога; две стороны

ул. Зодчих, Обойный рынок; две стороны

ул. Дегтяревская, поворот на ул. Лагерную; две стороны

ул. Дегтяревская, перекресток с ул. Шамрило; две стороны

Столичное шоссе, две стороны

ул. Юрия Гагарина, 2/15, одна сторона

ул. Братиславская, 13, одна сторона

"КП "Киевреклама" продолжает инспекцию улиц и проверяет рекламные средства на предмет провокативного содержания. Городская власть просит жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях по номеру: 044 481 47 21", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 29 декабря в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер". В причастности к их незаконному размещению полиция уже задержала трех человек.