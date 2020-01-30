Скачать
Четверг, 30.01.2020
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
"Отопительный сезон еще продолжается": Гончарук обещает снижение цен на тепло
Гончарук обещает дальнейшее снижение цен на тепло
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна
Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна

Провокация: В Киеве нашли и уже демонтировали 17 плакатов о партнерстве с Россией

Провокация: В Киеве нашли и уже демонтировали 17 плакатов о партнерстве с Россией
20:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве нашли и уже демонтировали незаконную рекламу о сотрудничестве с Россией.

В Киеве демонтировали всю незаконную рекламу с призывами о сотрудничестве со страной-агрессором Россией, однако продолжают поиски на случай наличия новой.

Об этом сообщает пресс-служба горгосадминистрации.

В КГГА заявляют, что рекламные операторы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов.

Насилие над детьми: В Украине зарегистрировали полторы сотни изнасилований

По словам заместителя главы администрации Валентина Мондриевского, всего было выявлено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах.

"По информации от представителей Ассоциация операторов наружной рекламы Украины, это оказались наклейки с рекламными постерами на уже существующие коммерческие сюжеты. Сейчас правоохранительные органы занимаются тем, в какой типографии изготавливали этот материал и кто именно их размещал", - сообщил чиновник.

Провокационную рекламу обнаружили по следующим локациям:

  • ул. Гришко, 1/2; одна сторона
  • ст. м. "Житомирская"; две стороны
  • Кольцевая дорога; две стороны
  • ул. Зодчих, Обойный рынок; две стороны
  • ул. Дегтяревская, поворот на ул. Лагерную; две стороны
  • ул. Дегтяревская, перекресток с ул. Шамрило; две стороны
  • Столичное шоссе, две стороны
  • ул. Юрия Гагарина, 2/15, одна сторона
  • ул. Братиславская, 13, одна сторона 

В Киевской области разоблачили чиновников, завладевших землями заповедника стоимостью 1 млрд

"КП "Киевреклама" продолжает инспекцию улиц и проверяет рекламные средства на предмет провокативного содержания. Городская власть просит жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях по номеру: 044 481 47 21", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 29 декабря в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер". В причастности к их незаконному размещению полиция уже задержала трех человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Провокация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
02 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
03 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
04 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
05 Как оздоровить легкие: самые полезные продукты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
День в ООС: на Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
Пристайко встретится с Помпео
Пристайко встретится с Помпео
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь