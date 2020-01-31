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В Киеве случилась авария с участием патрульного автомобиля

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В Киеве случилась авария с участием патрульного автомобиля
09:37 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Голосеевском районе Киева вечером четверга случилась авария с участием полицейского авто.

В Голосеевском районе Киева на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Prius въехал в Renault. Гражданский автомобиль не уступил дорогу правоохранителям, сообщает "Информатор".

По информации полицейских, участники инцидента ехали по проспекту Лобановского, но им не удалось поделить дорогу на перекрестке. Запись видеорегистратора свидетельствует о том, что оба водителя двигались на зеленый сигнал светофора, но гражданский автомобиль не пропустил полицейских.

"К счастью, обошлось без пострадавших. От удара Kangoo (Renault, - ред.) вылетел на тротуар. Подробности аварии выясняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве вечером в четверг, 30 января, по улице Академика Заболотного автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция.
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