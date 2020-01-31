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Чуть не убил ради 6 гривен: В Сумах неизвестный избил пожилую женщину ради наживы

Чуть не убил ради 6 гривен: В Сумах неизвестный избил пожилую женщину ради наживы
18:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: su.npu.gov.ua

Новости Украины:В Сумах неизвестный проник в дом и избил пожилую женщину ради 6 гривен.

В Сумской области неизвестный проник в дом пожилой женщины и избил ее ради 6 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

"Происшествие случилось ночью 29 января в городе Ромны. Злоумышленник проник в дом бабушки, избил ее и отобрал 6 гривен, которые находились в ее кошельке. Не удовлетворившись размером "добычи", сорвал с ушей старушки золотые серьги", - говорится в сообщении. 

О нападении на 76-летнюю женщину в Роменский отдел полиции около полуночи сообщила соседка потерпевшей. По словам заявительницы, окровавленная бабушка только добралась до нее домой и рассказала, что стала жертвой нападения неизвестного мужчины.

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По указанному адресу немедленно выехало руководство подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и кинологи со служебной собакой. Бабушку госпитализировали. И хотя старушка находилась в тяжелом и шоковом состоянии, все же оперативникам удалось с ней поговорить, и она сообщила приметы нападавшего.

"Имея конкретную особую примету неизвестного, которую вспомнила потерпевшая, мы вычислили предполагаемого злоумышленника, - комментирует ситуацию Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - А за час оперативной отработки района, где было совершено преступление, и задержали его. Это оказался 32-летний местный житель, который уже имел судимости за аналогичные преступления и уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей". 

Сам человек своей причастности к разбойному нападению на старушку не отрицает, и в содеянном признается. 

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В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении в совершенном и решают вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Украина, Сумы, Жертвы, Ромны, ГУНП.
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