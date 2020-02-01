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Проверка мусульман в Киеве: 12 мигрантов принудительно вернут на родину

Проверка мусульман в Киеве: 12 мигрантов принудительно вернут на родину
00:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве прошла массовая проверка мусульман.

По итогам массовой проверки мусульман у мечети в Киеве в отношении 12 мигрантов приняты решения о принудительном возвращении их в страну происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве и Киевской области.

Отмечается, что сегодня совместно с сотрудниками Национальной полиции была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства в Шевченковском районе столицы.

«Во время проверки торговых объектов возле пер. Старожитомирский обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении одного лица решено сократить срок пребывания на территории Украины, еще двое иностранцев были привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУоАП», - говорится в сообщении.

В то же время, как заверили в ведомстве, их сотрудники в мечеть не входили, права верующих мусульман не нарушали.

«Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, работники миграционной службы и полицейские не заходили, права верующих мусульман не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства работниками ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области не было допущено», - добавили в пресс-службе.

Напоминаем, лидер Меджлиса крымскотатарского народа, бывший народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что 31 января в Киеве верующие мусульмане ”столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека».

По его словам, к мечети Исламского культурного центра «Альраид», что находится в Киеве на улице Дегтяревской, прибыли двумя автобусами сотрудники Государственной миграционной службы и экипированы спецсредствами и оружием сотрудники полиции. Свое пребывание у мечети и требование к людям, которые выходили со двора мечети, предъявлять документы, подтверждающие личность, сотрудники миграционной службы объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

В полиции Киева сообщили, что полицейские вместе с сотрудниками миграционной службы выявили 15 иностранных граждан, которые не имели документов, подтверждающих их законное пребывание на территории Украины. Среди них - граждане десяти стран - Российской Федерации, Марокко, Азербайджана, Туниса, Йемена, Египта, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Ливии.

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Киев, Полиция, Столица.
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