Украина готова открыть КПВВ "Золотое"

Новости Украины:Полноценная работа контрольного пункта "Золотое" облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей региона.

Украинская сторона готова открыть КПВВ "Золотое", который находится в Луганской области. Об этом на своей страничке в Фейсбук написала Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ.

Она написала, что вопрос открытия КПВВ был одним из главных во время заседания Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, который проходил под председательством Оксаны Коляды.

"Украина готова к открытию КПВВ" Золотое ", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что работа по усовершенствованию инфраструктуры КПВВ ведется постоянно. Кроме этого, на заседании был поднят вопрос, касательно задолженности ОРДЛО перед Украиной, за полученную воду.

Напомним, Нацполиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем.