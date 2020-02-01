Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери

Новости Украины:Террористы обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погибла женщина-медик.

В субботу в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников на Донбассе погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, с начала суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, правоохранители 31 января по приказу командующего операции Объединенных сил провели профилактические мероприятия на территории пяти поселков на линии разграничения вблизи Мариуполя.