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Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери

Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери
16:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Террористы обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погибла женщина-медик.

В субботу в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников на Донбассе погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, с начала суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

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Напомним, правоохранители 31 января по приказу командующего операции Объединенных сил провели профилактические мероприятия на территории пяти поселков на линии разграничения вблизи Мариуполя.

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Донбасс, ООС, Украинский медик.
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