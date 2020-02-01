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Суббота, 01.02.2020
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Жуткий улов: рыбаки в Киеве "поймали" человеческую голову

Жуткий улов: рыбаки в Киеве "поймали" человеческую голову
20:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве рыбаки обнаружили пакет с головой мужчины.

В Киеве местные рыбаки обнаружили голову мужчины в пакете вблизи залива "Собачье устье" в Оболонском районе, сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

"Около 14:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологи исследовали береговую зону реки Днепр, а также водолазы и работники речной полиции исследовали акваторию залива.

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Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

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Киев, Нацполиция, Собачье устье.
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