В Карпатах ожидается подъем воды в реках

Новости Украины:В Укргидрометцентре предупредили о возможном поднятие воды в реках Закарпатья на 1 метр.

В связи с оттепелью и осадками 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На горных притоках Днестра и Прута ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий, говорится в сообщении.

Напомним, днем 2 февраля во западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (I уровень опасности, желтый). В ближайшие дни по Украине ожидается дождлива.

Напомним, в ночь в воскресенье, 2 февраля, возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на ул. Набережной в городе Иршава на Закарпатье.