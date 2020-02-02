Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря
Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря
На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля

В Карпатах ожидается подъем воды в реках

В Карпатах ожидается подъем воды в реках
09:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Укргидрометцентре предупредили о возможном поднятие воды в реках Закарпатья на 1 метр.

В связи с оттепелью и осадками 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На горных притоках Днестра и Прута ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий, говорится в сообщении.

Напомним, днем 2 февраля во западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (I уровень опасности, желтый). В ближайшие дни по Украине ожидается дождлива.

Чуть не устроил поджог: В Броварах задержали мужчину, который пытался устроить пожар в магазине

Напомним, в ночь в воскресенье, 2 февраля, возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на ул. Набережной в городе Иршава на Закарпатье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Закарпатье, Укргидрометцентр, Днестр, Ледоход, Сян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
03 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
04 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
05 Газ упал в цене на половину: Минфин обнародовал данные за январь по импортному топливу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь