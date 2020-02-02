Стучали и кричали о помощи: на Львовщине полицейские освободили нелегалов из рефрижератора

Новости Украины:Во Львовской области в рефрижераторе обнаружили несовершеннолетних нелегалов из Афганистана.

Во Львовской области правоохранители обнаружили четырех граждан из Афганистана в прицепе-рефрижераторе грузовика. Нелегалы незаконно попали на территорию Украины из Румынии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

"Из прицепа слышен стук", - такой вызов патрульные получили вчера, около 22 часов.

Водитель грузовика Volvo рассказал полицейским, что везет из Македонии в Россию яблоки, а остановившись на заправочной станции в населенном пункте Гамалеевка, услышал стук из прицепа и шум. Мужчина сразу вызвал полицию, ведь там не должно было быть людей.

Приехав на место, патрульные тоже услышали стук изнутри. Грузовик опломбировали еще в Румынии и пломба была без повреждений. Полицейские пытались установить словесный контакт с людьми, однако в ответ слышали только крики, вероятно, о помощи.

На место происшествия вызвали все необходимые службы, включая медиков. Патрульные приняли решение срывать пломбы и открывать фуру, ведь существовала реальная угроза жизни людей. Предварительно, они там могли находиться уже пятые сутки без вентиляции, а поскольку это рефрижератор, то температура там была от +2 до +4 градусов стабильно.

Водитель грузовика, действуя по указаниям патрульных, осторожно начал срывать пломбу и открывать транспортное средство. Внутри, на ящиках с яблоками, сидели четверо иностранцев. Патрульные помогли им спуститься наружу. Медики осмотрели их и сообщили, что мужчины в госпитализации не нуждаются.

Во время поверхностной проверки запрещенных вещей у граждан не обнаружили.

Полицейские установили, что все граждане Афганистана. Трое из них несовершеннолетние в возрасте 15, 16 и 17 лет, а четвертый 23-летний.

Патрульные угостили иностранцев едой и чаем, чтобы те согрелись. Далее лицами занимаются компетентные службы.