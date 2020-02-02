Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Шахтер вылетел на второй сбор в Турцию: состав команды
Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

Стучали и кричали о помощи: на Львовщине полицейские освободили нелегалов из рефрижератора

Стучали и кричали о помощи: на Львовщине полицейские освободили нелегалов из рефрижератора
15:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области в рефрижераторе обнаружили несовершеннолетних нелегалов из Афганистана.

Во Львовской области правоохранители обнаружили четырех граждан из Афганистана в прицепе-рефрижераторе грузовика. Нелегалы незаконно попали на территорию Украины из Румынии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

"Из прицепа слышен стук", - такой вызов патрульные получили вчера, около 22 часов.

Водитель грузовика Volvo рассказал полицейским, что везет из Македонии в Россию яблоки, а остановившись на заправочной станции в населенном пункте Гамалеевка, услышал стук из прицепа и шум. Мужчина сразу вызвал полицию, ведь там не должно было быть людей.

Приехав на место, патрульные тоже услышали стук изнутри. Грузовик опломбировали еще в Румынии и пломба была без повреждений. Полицейские пытались установить словесный контакт с людьми, однако в ответ слышали только крики, вероятно, о помощи.

Столкнулись две легковушки: в Запорожье произошло смертельное ДТП (Фото)

На место происшествия вызвали все необходимые службы, включая медиков. Патрульные приняли решение срывать пломбы и открывать фуру, ведь существовала реальная угроза жизни людей. Предварительно, они там могли находиться уже пятые сутки без вентиляции, а поскольку это рефрижератор, то температура там была от +2 до +4 градусов стабильно.

Водитель грузовика, действуя по указаниям патрульных, осторожно начал срывать пломбу и открывать транспортное средство. Внутри, на ящиках с яблоками, сидели четверо иностранцев. Патрульные помогли им спуститься наружу. Медики осмотрели их и сообщили, что мужчины в госпитализации не нуждаются.

Во время поверхностной проверки запрещенных вещей у граждан не обнаружили.

И еще одно ДТП в Запорожье: водитель легковушки въехал в поезд (Фото)

Полицейские установили, что все граждане Афганистана. Трое из них несовершеннолетние в возрасте 15, 16 и 17 лет, а четвертый 23-летний.

Патрульные угостили иностранцев едой и чаем, чтобы те согрелись. Далее лицами занимаются компетентные службы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Львовская область, Нелегалы, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
02 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
03 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
04 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
05 Нумерология февраля: о чем говорит зеркальная дата 02.02.2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
СМИ: Джулиани помог Кличко сохранить должность
Необычно: кроссовер Volkswagen T-Roc превратили в кабриолет (Фото)
Необычно: кроссовер Volkswagen T-Roc превратили в кабриолет (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь