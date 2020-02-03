В столице объявлено штормовое предупреждение

Новости Украины:В столице и Киевской области в понедельник, 3 февраля, ожидаются сильные порывы ветра.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных порывах ветра, сообщает пресс-служба ведомства.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Также по прогнозу УкрГидрометцентра, сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

А на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0.5 - 1.5 м над уровнями на 8 часов 2 февраля в пределах коренных берегов, в нижнем течении р. Боржавы - на 1.8 - 2.3м, возможен начальный выход воды на пойму, без негативных последствий.

В пресс-службе Укравтодора рассказали, что по состоянию на 6 утра местами дожди в большинстве областей. Средняя температура воздуха +2 +4. Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, только в Киевской области сухо.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Киеве 3 февраля облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.