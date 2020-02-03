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Угрожал гранатой: В Запорожье правоохранители задержали мужчину

Угрожал гранатой: В Запорожье правоохранители задержали мужчину
15:26 Сегодня Телеграф Нацполиция Фото: zp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с родителями угрожал гранатой.

Злоумышленника, который в Александровском районе во время ссоры с родителями, побил окна в доме и угрожал бросить боеприпас, задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Гранату без взрывчатого вещества изъяли.

2 февраля около 22:05 в Александровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что сын угрожает бросить гранату.

На место происшествия выезжали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа отделения полиции и работниками технического управления.

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Установлено, что ранее судимый мужчина 1990 года рождения пришел к своим родителям в дом по улице Сухой в городе Запорожье. Во время конфликта, с хулиганских побуждений, он побил окна в доме и стал угрожать бросить гранату. Родственники вызвали полицию.

Работниками технического управления гранату без взрывчатого вещества изъяты.

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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Украина, Запорожье, Граната, Александровка, Нацполиция.
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