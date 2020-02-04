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В Киеве планируют модернизировать почти полтысячи школ

В Киеве планируют модернизировать почти полтысячи школ
12:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В КГГА говорят, что в этом году планируют модернизировать тепловые пункты в 437 коммунальных школах и детсадах.

В Киеве в течение 2020 года планируется модернизировать индивидуальные теплопункты в 437 коммунальных школах и детсадах.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, энергоэффективные мероприятия проведут в партнерстве с Северной экологической финансовой корпорацией (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO), с которой в 2019 году было заключено кредитное соглашение и подписан договор о предоставлении гарантии для финансирования проекта.

Общая стоимость проекта составляет 7,25 млн евро, в частности: кредит NEFCO - 5 млн евро (68,9%), грант фонда "Норвежско-Украинская инициатива энергоэффективности" - 1,3 млн евро (17,9%), софинансирование Киева – 0,95 млн евро (13,0%).

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По словам директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрия Науменко, в учреждениях, включенных в проект, устаревшая система теплоснабжения, отсутствует должная изоляция сетей, отсутствует система погодного регулирования и тому подобное.

"Как результат имеются большие потери тепла. Планируется, что в результате реализации совместного с NEFCO проекта будет уменьшено потребление тепла на 15 830 Гкал/год, а выбросы CO2 на 5607 т/год", - отметил Науменко.

Он сказал, что этот проект не только позволит значительно уменьшить потребление энергоресурсов и негативное влияние на окружающую среду, но и будет способствовать созданию комфортных условий для обучения и работы 186 тыс. детей и работников заведений бюджетной сферы.

"Киев давно эффективно сотрудничает с NEFCO, в частности, в 2014-2019 годах был успешно реализован совместный проект, в рамках которого были термомодернизированы 17 дошкольных учебных заведений, в 33 столичных школах заменили неэффективное освещение на LED, восстановили 254 старых индивидуальных теплопунктов и установили новые в 26 учебных заведениях. Результат превысил ожидания, при том, что проект был реализован в рамках бюджета. В целом по результатам мониторинга внедренного проекта, к началу 2020 года получено эффект в виде уменьшения выбросов СО2 на 43 тыс. тонн, а сокращение потребления энергоресурсов составляет 124 тыс. Гкал", - сообщил Науменко.

Напомним, в Киеве офицеры задержали женщину за хранение наркотиков.

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Киев, Школа, Детский сад, Теплотрасса.
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